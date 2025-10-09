ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೋ ಹತ್ಯೆ: ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗಲಿ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:17 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:17 IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು (ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್) ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಬಿಡಾಡಿ ದನ–ಕರುಗಳು ಗೋ ಕಳ್ಳರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೋವು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗೋವುಗಳು ಸೇರಿಂದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಕೆ.ಇ.ಕಾಂತೇಶ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Cow Slaughter

