ಸೈಕಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪಥ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹35 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತುಂಗಾರ್ಪಣ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
ದೂಳು ಹಿಡಿದು ಜೇಡ ಕಟ್ಟಿದ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು
ಕೆ.ಮಾಯಣ್ಣಗೌಡ
ವಸಂತಕುಮಾರ್
Shivamogga

