ದೀವರಾಗಿಯೇ ಇರೋಣ: ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ

<p><strong>ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ</strong>: ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ದೀವರು ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ದೀವರು' ಎಂದೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಗನಜಡ್ಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ದೀವರು ದಿಕ್ಕುದೆಸೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೀವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈಡಿಗ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 26 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀವರು ಮುಖ್ಯ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಈಡಿಗರು ಎಂದು ಬರೆಸಿದರೆ ಮೂಲ ಜಾತಿಯಾದ ದೀವರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>'ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವಾದ ದೀವರು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ, ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈಡಿಗ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ನಾಮಧಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ಜಾತಿಗಳು ಅವರ ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನೇ ಬರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>'ದೀವರು ಸಮುದಾಯ ಈ ನೆಲ ಮೂಲದ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಡಿಗ ಜನಾಂಗದವರು ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ನಾಮಧಾರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಂಗಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾದ ದೀವರನ್ನು ಈಡಿಗರು ನಮ್ಮವರೆಂದರು. ಸೇಂದಿ ಇಳಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೀವರನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮವರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 1970ರ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು- ಗಂಡು ಸಂಬಂಧಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದವು. ಈ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೀವರು ಈಡಿಗರು ಎಂದೇ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗುವಂತಾಯಿತು' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಈಡಿಗ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ನಾಮಧಾರಿಗಳು ಅವರವರ ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀವರು ಮಾತ್ರ ಈಡಿಗರು ಎಂದು ಬರೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೀವರು ಮುಖ್ಯಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಎ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ದೀವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕುಗ್ವೆ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಜಾತಿ ಬರೆಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತರಳಿ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಡಿ.ನಾಯ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಬಂಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಂಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಳಿಮಠ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಈಡೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬರೆಸಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲ. ದೀವರು ಎಂದು ಬರೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">-ಸುರೇಶ್ ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಘ</span></div>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಡಿಗ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ </blockquote><span class="attribution">-ಎನ್.ಪಿ.ರಾಜು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>