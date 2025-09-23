ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೀವರಾಗಿಯೇ ಇರೋಣ: ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ‘ದೀವರು’ ಎಂದೇ ನಮೂದಿಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬರೆಸಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲ. ದೀವರು ಎಂದು ಬರೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನೈಜ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ 
-ಸುರೇಶ್‌ ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಘ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಡಿಗ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಾತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ
-ಎನ್.ಪಿ.ರಾಜು ರಿಪ್ಪನ್‌ಪೇಟೆ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Shivamogga

