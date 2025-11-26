ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿತು; ಉಳಿಸಿ– ಬೆಳೆಸಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ಸೊರಬ ಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ‌ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಪ್ಪುಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು
