ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೊರಬ: ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದ ಕೋಡಿ; ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕೆರೆ ಬತ್ತುವ ಚಿಂತೆ

ಸೊರಬ; ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳೂ ಭರ್ತಿ, ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲು
ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್. ಗೆಂಡ್ಲ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ಜಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ‌ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹಳ್ಳ ಏರಿ ಒಡೆದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 2023–24ರಲ್ಲಿ ₹ 4.70 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಚರಣ್ ಎಇಇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ. ಸೊರಬ
ಜಿ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 15 ಕೆರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 38.42 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಮುರುಗೇಶ್ ಎಇಇ ಜಿ.ಪಂ. ಸೊರಬ
ShivamoggalakeWater Crisis

