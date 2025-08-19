ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
PHOTOS: ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು; ಮೈದುಂಬಿದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:27 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:27 IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಗಲ್ ನ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ 15 ಸಾವಿರ ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ವೈಭವ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳು: ರಂಜನ್ ಘನಾತೆ

Jog fallsLinganakkaki Dam

