ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ; ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ ನ.30ಕ್ಕೆ

ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ವಿ.ಅರ್ಲೇಕರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Shivamogga
