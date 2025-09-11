ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಸಲ್ಲ; ಜನರಿಂದ ಡೈವರ್‌, ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ತರಾಟೆಗೆ

ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು; ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಮಹಿಳೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಆನವಟ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಡೈವರ್‌
ಆನವಟ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಡೈವರ್‌
