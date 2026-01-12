ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹುಲಿರಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ; ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡು, ಮಲ!

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪೂರ್ಣ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:23 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 7:23 IST
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕ ಹುಲಿಯ ಜಾಡು
2ನೇ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಂಪಾಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣ ಬೇಕಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದು ಫೆ.9ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ
–ಪ್ರಸನ್ನಕೃಷ್ಣ ಪಟಗಾರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಡಿಸಿಎಫ್
