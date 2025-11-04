ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್: ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
ಚಿಕ್ಕ ರಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖದ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಇದೀಗ ನಂಜಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ
-ಡಾ. ನಿಶಿತಾ ಎಂಡೋ ವ್ಯಾಸ್ಕೂಲರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯೋಲೋಜಿಸ್ಟ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ |

