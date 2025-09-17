ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೊರಬ | ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಪುರಸಭೆ ಸಾಮನ್ಯ‌ ಸಭೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:10 IST
ಕಾನೂನುಬಾಹೀರವಾಗಿ ಇಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯು ಖಾಸಗಿಯವರ ಪಾಲಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಚ್.ವಿ ಚಂದನ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಸೊರಬ
Shivamoggasoraba

