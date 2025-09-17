ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

Asia Cup: ಸೂಪರ್–4 ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ–ಅಫ್ಘಾನ್ ಕಣ್ಣು; ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:59 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೈಕುಲುಕದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಪಿಸಿಬಿ ಆಗ್ರಹ
ಕೈಕುಲುಕದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಪಿಸಿಬಿ ಆಗ್ರಹ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಅಫ್ಗನ್‌ಗೆ ಮಣಿದ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಅಫ್ಗನ್‌ಗೆ ಮಣಿದ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌
CricketSri LankaAsia cupafganisthan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT