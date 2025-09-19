ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ತುಮರಿ: ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ತುಮರಿ ಅರಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ತುಮರಿ ಅರಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ
ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಬಳ್ಳಿ ಗೋಳಗೋಡು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. 
ತುಮರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಬಳ್ಳಿ ಗೋಳಗೋಡು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮನವಿ
ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಲೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಲೀ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಗೋಳು. ಶಾಲೆ– ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸರುಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಗಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ShivamoggaRoad repair

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT