ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಬಸವಣ್ಣ'

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದವರು ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮಾತೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸ್ಥಳ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 39 ನೇ ಶರಣ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವ ಭಾವೈಕ್ಯ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ತ್ವದ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ವಚನಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>'ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತರಾದವರು ಬಸವಣ್ಣ. ಅವರ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದಡಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಗಿದರೆ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>