ಕೋಣಂದೂರು | ‘ಹಿಂಸೆಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಸಂದೇಶ’

<p><strong>ಕೋಣಂದೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 'ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ' ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಹಿಂಸೆಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಶಾಲೆಯ 8 ಜನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನೀಡ್ ಬೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದು ನಾಗಭೂಷಣ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೌಮ್ಯಾ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ನೀಡ್ ಬೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಚಾಲಕ ಆದರ್ಶ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>