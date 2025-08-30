ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ತುಮಕೂರು | ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ’ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ಪರದಾಟ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಶೌಚಾಲಯ; ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೀಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:09 IST
ತುಮಕೂರು ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದ ಶೌಚಾಲಯ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು
