ತುಮಕೂರು | ಪುಂಡರ ತಾಣವಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಕೋರ್ಟ್

₹2.78 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ; ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ; ಮುಂದುವರಿದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು
