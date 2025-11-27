ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಾದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ: KN ರಾಜಣ್ಣ

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸೋಣ –ರಾಜಣ್ಣ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:22 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:22 IST
K N Rajanna

