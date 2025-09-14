ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮೆರುಗು

Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರದ ವೀರಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮುಖಂಡರಾದ ಟಿ.ಬಿ.ಶೇಖರ್‌ ಮಂಜು ಭಾರ್ಗವ್‌ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು
