ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತಿಪಟೂರು | ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಅಭದ್ರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವತ್ತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವು ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳು ಜಡವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಆರು ದಿನದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮನರಂಜನೆ ಇರಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಸಂಜೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
TumkurjobGarments

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT