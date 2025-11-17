ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಾ | ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ: ಗೋಧಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲ್ ದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೋದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಖುತ್ತಿರುವ ಜನರು.
tumakuru

