ತುಮಕೂರು: ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಾರವಾಗಿದ್ದು, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹500–600ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ ₹40–50ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾರೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತಗ್ಗಿದೆ. ಹೂ ಕೋಸು ಬೆಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ: ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಈ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹20–30, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹20–30, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣು: ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಧಾರಣೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್, ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹150–152, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹118–120, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹158–160ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ ಇಳಿಕೆ: ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹುರುಳಿಕಾಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಹ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಲು ಬರುವವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹110–130, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹340–360, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹195–200, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹50–55, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–750, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹240–250, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,600–1,650, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹160, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹240, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹265, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹180ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ₹6.80ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು: ಮೀನು ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹230, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹640, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ 1,090, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹680, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹940, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500–720ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong> ದರ ಪಟ್ಟಿ.....</strong></p>.<p>ಹಣ್ಣು (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹)</p>.<p>ಸೇಬು;100–250</p>.<p>ದಾಳಿಂಬೆ;230</p>.<p>ಮೂಸಂಬಿ;70</p>.<p>ಕಿತ್ತಳೆ;60</p>.<p>ಸಪೋಟ;100</p>.<p>ಏಲಕ್ಕಿಬಾಳೆ;60</p>.<p>ಪಚ್ಚಬಾಳೆ;20</p>.<p>ಸೀಬೆ;100</p>.<p>ಪೈನಾಪಲ್;80</p>.<p>ಪಪ್ಪಾಯ;15</p>.<p>ಕರಬೂಜ;60</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ;46</p>.<p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ;120–250</p>.<p>ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್;140–200</p>.<p>ಸೀತಾಫಲ;100–110</p>.<p>ಧಾನ್ಯ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಮಂಡಿಪೇಟೆ)</p>.<p>ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ;90–95</p>.<p>ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ;78–82</p>.<p>ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ;115–120</p>.<p>ಹೆಸರು ಬೇಳೆ;105–110</p>.<p>ಕಡಲೆಕಾಳು;75–80</p>.<p>ಹೆಸರು ಕಾಳು;115–120</p>.<p>ಅಲಸಂದೆ;85–90</p>.<p>ಅವರೆಕಾಳು;100–105</p>.<p>ಹುರುಳಿಕಾಳು;45–50</p>.<p>ಹುರಿಗಡಲೆ;85–90</p>.<p>ಬಟಾಣಿ;110–120</p>.<p>ಕಡಲೆ ಬೀಜ;120–125</p>.<p>ಗೋಧಿ;42–45</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆ;43–44</p>.<p>ತರಕಾರಿ (ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹) (ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್;30–40</p>.<p>ಕ್ಯಾರೇಟ್;50–60</p>.<p>ಬೀಟ್ರೂಟ್;30–40</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ;25–30</p>.<p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ;80–100</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ;40–50</p>.<p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆ;30–40</p>.<p>ಗಡ್ಡೆಕೋಸು;30–40</p>.<p>ಮೂಲಂಗಿ;25–30</p>.<p>ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ;30–40</p>.<p>ಬದನೆಕಾಯಿ;25–30</p>.<p>ಎಲೆಕೋಸು;15–20</p>.<p>ಹೂಕೋಸು(1ಕ್ಕೆ);30</p>.<p>ತೊಂಡೆಕಾಯಿ;30–40</p>.<p>ಹಾಗಲಕಾಯಿ;40–50</p>.<p>ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ;500–600</p>.<p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;50–60</p>.<p>ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ;50–60</p>.<p>ಶುಂಠಿ;50–60</p>.<p>ಸೌತೆಕಾಯಿ 1ಕ್ಕೆ;8–10</p>.<p>ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 1ಕ್ಕೆ;3–4</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>