ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಂಗವಿಕಲರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಾನಂದಜಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.
tumakur

