ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ 86 ಮಳಿಗೆ ಖಾಲಿ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ನಿಶ್ಯಬ್ದ!

ಹೆಚ್ಚಿದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಹಿವಾಟು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
ತುಮಕೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ
ಬಾಹುಬಲಿ
ಖಾಲಿ ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಎಲ್‌.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಟವಾಡಿ
