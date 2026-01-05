ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು: ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ!

ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ನೀರು ಕಲುಷಿತ
್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HostelTumkuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT