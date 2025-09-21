ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು | ಸಮೀಕ್ಷೆ: ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಆಸನಗಳ ಕೊರತೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು
Tumkur

