ತುಮಕೂರು | ‘ಪಂಜಿನ’ ಕಸರತ್ತು: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಳು

ಕಿತ್ತು ಬಂದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಅಂಗಣದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು; ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಡೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟಗಳು ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಅಂಗಣದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಕಿತ್ತು ಬಂದಿರುವುದು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿರುವ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌
