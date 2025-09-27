<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ₹18.44 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೋವಿನಕೆರೆ ಸಿ.ದಿಲೀಪ್ ನಂಬರ್ UNIQLO Z217 ಎಂಬ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ uniqlo-wearhub.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಸದರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಎಂದು ₹1,291 ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ₹10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೋನಸ್ ಸೇರಿ ₹15,601 ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹11,20,220 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ₹71,839 ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಂಚಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಗೆ ₹7.95 ಲಕ್ಷ ಮೋಸ:</strong> ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಅನುಷಾ ₹7,95,492 ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷಾ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ₹180 ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 20 ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೆ ₹200 ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ₹6,290 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಮಾತು ನಂಬಿದ ಅನುಷಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹8,01,782 ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಯುಪಿಐ ಐ.ಡಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ‘ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ₹17.89 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೋಸ ಹೋದ ವಿಷಯ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅನುಷಾ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>