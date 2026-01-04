ತುಮಕೂರು:‌ | ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ದುಬಾರಿ: ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಗನಮುಖಿ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ 200ರ ಗಡಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣು, ಶೇಂಗಾ, ಬೇಳೆ–ಧಾನ್ಯಗಳು ಏರುಮುಖವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ₹70–80ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಕೆ.ಜಿ ₹160–180ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾರೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ತಗ್ಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಾರವಾಗಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ದರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ:</strong> ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹10–15ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹20–30, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹15–20, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಣ್ಣು ದುಬಾರಿ:</strong> ಚಳಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಣ್ಣು ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಪೈನಾಪಲ್, ಪಪ್ಪಾಯ, ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ:</strong> ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಸು ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹153–155, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹119–120, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹160–165ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶೇಂಗಾ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ಈ ಬಾರಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳು, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆಯೂ ಕೊಂಚ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಈ ವಾರವೂ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹1 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ</strong>: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಲವಂಗ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇವೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹120–140, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹300–320, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹185–200, ಬೆಲ್ಲ ಕೆ.ಜಿ ₹50–55, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280–290, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹780–800, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,550–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹840–860, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹800–900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–490ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಳಿ ದುಬಾರಿ:</strong> ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ</strong> ₹195, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹290, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹315, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹150ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹6.85ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ಏರಿಕೆ:</strong> ಮೀನಿನ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹290, ಬೂತಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹340, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹940, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹780, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹910, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–820, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>