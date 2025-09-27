ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ

ಅದಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Udupi

