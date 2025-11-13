ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಗ್ರಂಥ’

ಸಂತ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಮಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
- ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕನಾದವನು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು
ಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ
Udupi
