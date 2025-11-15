ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’

ಮಂದಾರ್ತಿ 72 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Udupi

