ಉಡುಪಿ | ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಾರ

ಉಡುಪಿ: ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಸುರಿದ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಪರೀತ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅನಾನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದರೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಹಲವು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಕೊಳೆ ರೋಗವು ಈ ರೈತರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. 

ಈ ಬಾರಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಮಳೆಯು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಿದಿತ್ತು. ಮೇ 1ರಿಂದ 29ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ 70.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಇದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು.

ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

'ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ತಂದ ಅಪತ್ತು'

ನಿರಂತರವಾದ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಕೃಷಿಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾಡು ಹೇಳ ತೀರದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಗುಜ್ಜರಬೆಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೆಬ್ರಿ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಮಗುಚಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೂ ಸೊರಗು ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೊಳೆತು ಹೋದ ಅನಾನಸ್

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಹಲವು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಂದಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಮಳೆಯು ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅನಾನಸ್ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಂತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾನಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಂಗಿಗೂ ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಹುಳು ಕಾಟ

ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಕೃಷಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಗುಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮೂತಿ ಹುಳದ ಹಾವಳಿಯಿಂದಲೂ ರೈತರು ಬಸವಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪುಮೂತಿ ಹುಳು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಕಾಂಡ ಕೊರೆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ