₹ 65 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ, ಶೇ 17 ಲಾಭಾಂಶ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ಬೈಂದೂರು</strong>: ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಸಂಘದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಉಡುಪ ಮಾತಮಾಡಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ₹ 54.94 ಲಕ್ಷ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 28.45 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5.53 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹ 101 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ₹ 24 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ವರದಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 65ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದಸ್ಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘವು ಪಡಿತರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ₹ 2.31 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮುದ್ರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹ 57,286ರಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹ 4.53 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ದರ್ಜೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 73 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಶೇ 11 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಜಿ.ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ರತ್ನ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ನಾಗವೇಣಿ ಕಾರಂತ, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಶ್ಯಾನುಭೋಗ್, ಶಾರದ, ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೊಳ್ಳ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ವಿ.ನಾವಡ, ನಾಗವೇಣಿ ಕೆದ್ಲಾಯ, ರೇಣುಕಾ ನಾಯರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ. ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>