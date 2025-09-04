ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ | ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ: ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸತ್ತಾರ್‌ 
 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸತ್ತಾರ್‌ 
ಸವದ್‌
ಸವದ್‌
ಅಬ್ದುಲ್‌ ಅಝೀಝ್‌
ಅಬ್ದುಲ್‌ ಅಝೀಝ್‌
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಾಸಿರ್‌
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಾಸಿರ್‌
 ಆಸ್ಮಾ
 ಆಸ್ಮಾ
UdupiArrest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT