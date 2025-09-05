ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ | 15 ಮಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಸುಂಧರ
ವಸುಂಧರ
ಹರೀಶ್‌ ಪೂಜಾರಿ
ಹರೀಶ್‌ ಪೂಜಾರಿ
ಸುಮಂಗಲಾ ಗಾಣಿಗ
ಸುಮಂಗಲಾ ಗಾಣಿಗ
ವಿಜಯಾ
ವಿಜಯಾ
ಶೇಖರ ಕುಮಾರ
ಶೇಖರ ಕುಮಾರ
ವೀಣಾ 
ವೀಣಾ 
ರಮಣಿ
ರಮಣಿ
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಾಣಿಗ
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಾಣಿಗ
ಪ್ರಭಾವತಿ
ಪ್ರಭಾವತಿ
ಶಶಿಶಂಕರ್‌
ಶಶಿಶಂಕರ್‌
ನಟರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯ
ನಟರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯ
ಜಗದೀಶ ಕೆ.
ಜಗದೀಶ ಕೆ.
ಸಂತೋಷ್‌
ಸಂತೋಷ್‌
ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ
ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ
UdupiBest Teachers Award

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT