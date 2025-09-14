ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಮೌಢ್ಯ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಗುಲ್ವಾಡಿ’

‘ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ’ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ: ಗುಲ್ವಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
Udupi

