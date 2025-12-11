ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

‘ಹಕ್ಕು, ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿ’

ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಎಸ್. ಗಂಗಣ್ಣವರ್ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT