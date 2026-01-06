ಕಾರ್ಕಳ | ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಕೋಣಗಳು ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ಕಾರ್ಕಳ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಯ್ಯಾರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗಳೂರು ನವೋದಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಯ್ಯಾರು ಲವ ಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 205 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕನೆಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಹಲಗೆ 12 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ 18 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ 35 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ 31 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯದಲ್ಲಿ 102 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ ವಿವರ</strong>: </p><p><strong>ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ:</strong> ಪ್ರಥಮ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್, ಹಲಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್, ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಂಟಡ್ಕ ರೆಂಜಾಳ ಆಸ್ಟಿನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸ, ಹಲಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಗಣೇಶ್. </p>.<p><strong>ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ:</strong> ಪ್ರಥಮ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಓಡಿಸಿದವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಡಿಸಿದವರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ. ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ: ಪ್ರಥಮ: ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಡಿಸಿದವರು ಕಡಂದಲೆ ಮೂಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಯ್ಯಾರು ಹಿನಪಾಡಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ ‘ಎ’, ಓಡಿಸಿದವರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. </p>.<p><strong>ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ:</strong> ಪ್ರಥಮ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಎ’, ಓಡಿಸಿದವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ, ದ್ವಿತೀಯ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳ ‘ಎ’, ಓಡಿಸಿದವರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆಂರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ. ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ: ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಡಿಮಠ ಸಿದ್ಧನಾಯಕಬೆಟ್ಟು ಕೋಡಿಮನೆ ಅದ್ವಿಕ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಎ’, ಓಡಿಸಿದವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಓಡಿಸಿದವರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>