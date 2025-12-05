ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕುಂದಾಪುರ | ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಸಂಭ್ರಮದ ‘ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ’

ಸುತ್ತಕ್ಕಿ ಸೇವೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಕೊಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಕುಂದಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತಾನ ಕೊಡಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಕೊಡಿಗಳನ್ನು ಜತೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು
Udupi

