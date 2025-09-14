ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಮಠ

ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಚಕ್ಕುಲಿ, ಉಂಡೆಗಳ ತಯಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಿತು
ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಿತು
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗಾಗಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗಾಗಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು
ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ
ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT