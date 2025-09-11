ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:24 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:24 IST
ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖಡ್ಗ
ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಓಲಗ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಕಿರೀಟ ಆಭರಣ ರಜತ ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ಖಡ್ಗವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು
ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಇಳಯರಾಜ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು
Kollur Mookambika TempleIlayaraja

