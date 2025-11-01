ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ₹8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ’

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
Udupi

