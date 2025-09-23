ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ | ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ದರ: ಮಳೆ ತಂದ ಸಮಸ್ಯೆ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೇ ಕಾಣದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
-ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ, ಬಂಟಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಕ
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT