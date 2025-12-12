ಶಿರೂರು ಪರ್ಯಾಯ: 14 ರಂದು ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಯಾಯವು 2026ರ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಹೂರ್ತವಾದ ‘ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ’ ಇದೇ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.45ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ದಿವಾನ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸರಳತ್ತಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಮುಹೂರ್ತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಶಿರೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಳಿಕ ಅನಂತೇಶ್ವರ, ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅನಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಥಕ್ಕೆ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>