ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ | ಶಿರೂರು ಪರ್ಯಾಯ: ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ

ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಮುಡಿಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಥಕ್ಕೆ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
