ಉಡುಪಿ: ಗಣಪನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

ಹಲವೆಡೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ: ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪೆಂಡಲ್‌ಗಳು
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:04 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:04 IST
ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು
ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಹೊದಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು
UdupiGanesha Chatruthi

