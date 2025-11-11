ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ನಿರರ್ಗಳ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ: ರಾಜೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸಾಲಿಕೇರಿ ವೀರಭದ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ | ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಯಕ್ಷ ಪುರಸ್ಕಾರ | ಯಕ್ಷಗುರು ಪ್ರತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ವಂದನೆ
Udupi

