ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಡು, ಕೆರೆಯಾದ ‘ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಸತಿಗೃಹ’: ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವ ಸರಿಸೃಪ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
ಕಾರವಾರದ ಸೋನಾರವಾಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಸತಿಗೃಹದ ಸುತ್ತ ಕಾಡಿನಂತೆ ಗಿಡಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ನಿಂತು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿರುವುದು

ಕಾರವಾರದ ಸೋನಾರವಾಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಸತಿಗೃಹದ ಸುತ್ತ ಕಾಡಿನಂತೆ ಗಿಡಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ನಿಂತು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿರುವುದು                                                   

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ದಿಲೀಪ್ ರೇವಣಕರ್

ವಸತಿಗೃಹದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಡಿಜಿಎಂ
