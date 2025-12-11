ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ: ಸಂಕಷ್ಟದತ್ತ ತೋಟಿಗರ ಬದುಕು

ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ, ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕು.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಕಿರವತ್ತಿ, ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Areca nutShirasi

